UNINTA e UECE firmam parceria técnico-científica

Na manhã da última quarta-feira (19), durante reunião com a presença de pró-reitores e diretores, o Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA), Prof. Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, e o Magnífico Reitor da Universidade do Ceará (UECE), Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio, realizaram as assinaturas do termo de colaboração técnico-científica, que permitirá a troca de conhecimento entre as duas instituições.





O Prof. Jackson Sampaio falou a respeito da iniciativa. “Hoje não é mais possível crescer sozinho e as grandes instituições estão sendo substituídas por redes de cooperação. Você tem instituições que vão se habilitando para uma área, outras complementam e assim vão construindo essa colaboração. A UECE gosta muito disso, ela tem crescido com associação ampla, com redes. Para nós é uma honra, não só como universidade pública, em estar com o UNINTA aqui criando condições para o conhecimento, mas também como sobralense estar aqui criando vínculos.”





Para o Reitor do UNINTA, Dr. Oscar Rodrigues, a contribuição irá somar com a educação. “Há um ganho para ambas as instituições, uma somatória de valores. A UECE já é uma instituição com 44 anos, enquanto nós temos 20 anos, então temos muito a ganhar com essa parceria, assim como a UECE. E quem mais ganha com tudo isso é o nosso estudante de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Todos ganham ao unir forças para o bem comum”, explica.





De acordo com o docente do UNINTA e um dos intermediadores da parceria presente no momento, Prof. Me. Jânder Magalhães, a troca de experiências beneficiará a produção científica. “Com o convênio, teremos possibilidade de usufruir, através de projetos em comum, da estrutura, equipamentos e pessoal da UECE, assim como disponibilizamos a mesma devolutiva aos seus estudantes e docentes.”





Também estiveram presentes na reunião os Pró-Reitores Prof. Dr. Rômulo Aguiar, Profa. Dra. Chrislene Carvalho, Profa. Me. Eliza Angelica Rodrigues, Profa. Esp. Regina Aguiar, Profa. Ma. Graça Maria de Morais Aguiar e Silva; além do Diretor de Marketing e Comunicação, Gabriel Ramalho, o Prof. Me. Jânder Magalhães e representantes do setor jurídico do UNINTA.