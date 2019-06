Acidente de trânsito provocam 17 mortes no Ceará no fim de semana, a maioria em colisões e quedas de motocicletas

Dezessete pessoas morreram em conseqüência de acidentes de trânsito durante o fim de semana, no Ceará. Entre a sexta-feira (21) e o domingo (23), foram registrados sinistros com 14 mortes envolvendo pilotos e passageiros de motocicletas. O caso mais grave foi uma colisão frontal que deixou três vítimas em óbito no Município de Salitre, na Região Sul do estado (a 557Km de Fortaleza).





O acidente aconteceu às 22h30 de sábado (22), quando duas motocicletas colidiram na rodovia CE-187, na localidade conhecida como Entrada da Jia, zona rural. Três pessoas morreram no local. Apenas uma foi oficialmente identificada pela Polícia: Cícero Gondim Barro. Os outros foram parcialmente identificados somente por Mateus e “Fifi”. Os corpos foram encaminhados ao núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) de Juazeiro do Norte.





Veja o resumo das 13 mortes em acidentes de trânsito no fim de semana:





1 – Três homens morreram em uma colisão entre duas motocicletas na CE-187, em Salitre, na noite de sábado último (22)





2 – O capotamento de um automóvel na localidade de Pau Branco, na zona rural de Russas, no Vale do Jaguaribe, deixou uma pessoa morta e outras três feridas, na noite de sexta-feira (21) O morto foi identificado como Lucas Veríssimo Lisboa de Souza, 18 anos.





3 – Vítima dequeda de moto, morreu uma mulher, não identificada, no Município de Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe.





4 – Na rodovia estadual CE-060, em Jardim, um acidente com motocicleta deixou uma mulher morta no sábado (22), sendo a vítima identificada como Venileide Coelho de Sousa.





5 – No domingo (23), um homem identificado por Pedro Neto morreu em uma colisão envolvendo motocicletas na CE-187, localidade de Massapê, zona rural do Município de Tauá.





6 – Francisco Martins Ferreira, 48 anos, morreu em decorrência de uma colisão envolvendo sua motocicleta na rodovia estadual CE-187, na estrada de acesso à Cachoeira do Boi Morto, no Município deUbajara.





7 – Antônio Fernandes Ferreira Alves, adolescente de 17 anos, morreu numa queda de moto, no último sábado (22), na rodovia CE-140, Km 206, Município de Tianguá.





8 – Um ciclista, identificado apenas por Matheus, morreu ao ser colhido por uma motocicleta ma Avenida Presidente Castello Branco, a Leste-Oeste, na zona Oeste de Fortaleza, na madrugada de domingo (23).





9 – José Barbosa da Silva, 36 anos, foi encontrado morto ao lado de sua motocicleta, vítima de um acidente de trânsito na rodovia estadual CE-277, na localidade de Sítio Ingá, na zona rural do Município de Parambu, na Região dos Inhamuns. Corpo localizado nesta segunda-feira (24).





10 – Adjaci Melo Cavalcante foi vítima fatal de um acidente de moto na localidade de Sítio Algodões, na zona rural do Município de Quiterianópolis, na madrugada do domingo (23).





11 – Na noite de sexta-feira, morreu em consequência de um acidente de trânsito o jovem Thales Borges dos Santos, 23 anos. Ele pilotava sua motocicleta quando colidiu com um boi na BR-226, na zona rural do Município de Independência.





12 – Um casal morreu em conseqüência de um acidente na BR-226, no Distrito de Barra Um, na zona rural do Município de Milhã, no Sertão Central. As vítimas foram identificadas como M.M.L.S. e A.F.A.





13 - Um homem identificado como Renato Xavier morreu vítima de uma colisão envolvendo motocicleta no Município de Senador Pompeu, na noite deste domingo (23). O acidente ocorreu na estrada que liga a sede do Município ao Distrito de Engenheiro José Lopes, no Sítio Catolé.





14 – O capotamento de um veículo causou a morte de Francisco Adriano Pereira dos Santos, na noite de domingo (23), na localidade de Sítio Balança, na zona rural do Município de Jati.





(Fernando Ribeiro)