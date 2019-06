Curso de Enfermagem do UNINTA realiza Cerimônia do Jaleco para a turma 57

Na noite da terça-feira (18), o Curso de Enfermagem do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu mais uma Cerimônia do Jaleco, dessa vez, para a turma 57. O momento, já tradicional, reuniu os estudantes do primeiro semestre e seus familiares.





O coordenador do curso, Prof. Me. Meikel Gomes, ressaltou a importância do momento como forma de acolher os alunos do 1º semestre e apresentar os objetivos do curso, além de reforçar o compromisso que o jaleco representa na profissão como equipamento de proteção individual e seu contexto histórico ao repassar a confirmação da higiene necessária ao enfermeiro para cuidar de seus pacientes.





A acadêmica Yasmin Érica Medeiros foi a responsável por homenagear os docentes da turma. “Professores, obrigada por fazerem do aprendizado não um trabalho, mas um contentamento. Por fazer com que nos sintamos pessoas de valor. Obrigada por afastarem o medo das coisas que não podemos compreender. Obrigada por nos ensinar a acreditar que os nossos sonhos são possíveis”, discursou.





O evento contou ainda com o Juramento do Enfermeiro, proferido por Graziele Mota Marques, representado os acadêmicos do curso na nova etapa de suas vidas. “Juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a Enfermagem com consciência e dedicação, guardando sem desfalecimento os segredos que me forem confiados. Respeitando a vida desde a concepção até a morte, não participando voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física e psíquica do ser humano, mantendo elevados os ideais da minha profissão, obedecendo os preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seu prestígio e suas tradições.”





A mesa foi composta pelo coordenador do curso, Prof. Me. Meikel Amancio Gomes; pelo representante docente, Prof. Me. José Ricardo Azevedo Fontenele; e pela representante discente, Antônia Karina da Silva Costa.