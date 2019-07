Dois crimes misteriosos são registrados na zona Norte do Ceará nas últimas 24 horas. Polícia investiga os casos

Dois crimes misteriosos foram registrados nas últimas 24 horas na região Norte do Ceará, nos Municípios de Sobral e Santana do Acaraú. Os corpos de dois homens foram localizados nesta segunda-feira (1º) com marcas de extrema violência. Um deles estava dentro de um saco jogado em um bueiro. O outro, deixado pelos assassinos numa estrada de terra.





O primeiro caso foi registrado no Distrito de Jaibaras, no Município de Sobral (a 230Km de Fortaleza). O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado crivado de balas na estrada que liga o Distrito à comunidade de Ipueirinhas. Moradores da área encontraram o cadáver e acionaram a Polícia Militar.





Equipes do 3º BPM estiveram no local do achado do corpo, assim como policiais civis do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral. No entanto, ninguém reconheceu o homem morto. O corpo dele foi recolhido pela equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Para a Polícia, não há dúvidas de que se trata de um caso de execução sumária.





Outro





Na cidade de Santana do Acaraú (a 229Km de Fortaleza), o mistério envolve a descoberta do corpo de um homem que foi atirado dentro de um bueiro no bairro Padre Ibiapina. O cadáver estava envolto em um saco plástico.





Com a chegada da Polícia no local, a vítima foi identificada como Francisco Lucileno de Araújo, que morava nas proximidades onde o corpo foi ocultado. Ele havia saído de casa na noite do último domingo (30), e não foi mais visto pelos vizinhos.





Ontem, moradores acabaram encontrando o cadáver envolto no saco e jogado no bueiro. A Perícia acredita que o crime ocorreu durante a madrugada da segunda-feira.





(Fernando Ribeiro)