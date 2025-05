CENAS FORTES: SAQUEADORES MATAM A PEDRADAS CAMINHONEIRO APÓS ACIDENTE NA BR 101; VÍDEO

Motorista foi agredido com pedrada na cabeça tentando evitar o saque e não resistiu aos ferimentos.

Em Flexeiras, Alagoas, um caminhoneiro foi agredido com uma pedrada na cabeça ao tentar impedir o saque da carga após o tombamento de sua carreta na BR-101, na segunda, 28. Ferido, ele conseguiu evitar parte do roubo antes da chegada da PRF. Parte da carga foi levada, mas outra ficou protegida por um cofre trancado. O motorista foi socorrido e levado a uma unidade de saúde. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito. Assista o vídeo da covarde agressão contra um trabalhador!





Com informações do Blog do César Wagner