Egressos de Medicina Veterinária são aprovados no programa de mestrado MINTER UECE/ UNINTA

Egressos do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA), foram aprovados no processo seletivo para o Mestrado MINTER UECE/UNINTA. A seleção é realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias (PPGCV).





Ao todo foram 07 egressos do UNINTA aprovados pelo programa, que é o único de Medicina Veterinária com nota 6 na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.





De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. Carlos Henrique Sousa de Melo, “Essa conquista coloca o curso de Medicina Veterinária do UNINTA em parceria com um programa de pós-graduação de excelência. A oportunidade permite a troca de experiências entre docentes e discentes das instituições”, declarou.





Fizeram parte da Comissão de Seleção o Prof. Dr. Isaac Neto Goes, coordenador do curso de Medicina Veterinária da UECE, a Prof. Dra. Carminda Sandra Brito Salmito, vice coordenadora do PPGCV e o Prof. Dr. Bruno Marques Teixeira, docente do UNINTA.





O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, no site oficial da Universidade Estadual do Ceará. Confira a lista dos aprovados:





- Arícia Débora Vasconcelos Fonseca





- Felipe Rodrigues Jorge





- Giuliane Hélen Lima





- Luzia Edmila de Castro Marques





- Raimundo Nonato de Aguiar Filho





- Ramuelly Olinda Cavalcante





- Vinícius de Queiroz Albuquerque





