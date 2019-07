Polícia identifica mandante dos ataques contra ônibus e tiroteio no Parque São José

A Polícia já identificou o mandante do incidente ocorrido no começo da noite de ontem na comunidade Vertical, no bairro Parque São José, na zona Sul de Fortaleza, quando moradores montaram barricadas com pneus em chamas e danificaram vários ônibus. A ordem partiu de um presídio e um traficante da área mobilizou os vândalos. Houve troca de tiros entre policiais militares e bandidos e quatro motoristas de coletivos ficaram feridos.





De acordo com as pistas levantadas pela Polícia, o mandante do ataque é conhecido como “Grandão” que seria traficante de drogas e filho de um subtenente da própria PM (identidade preservada). Nos aplicativos de celular e nas redes sociais, conversas entre traficantes e moradores da área revelam as ordens dadas por “Grandão” para praticar os atentados.





“Vamos tomar um ônibus e atravessa na (avenida) Cônego de Castro e furar os pneus para eles (os policiais) não tirarem logo ele de lá. Manda o pessoal (passageiros) descer e vamos furar os pneus. Bota o ônibus atravessado, como se fosse uma parede...”, diz um dos traficantes em um dos diálogos postados nos aplicativos.





Segundo a Polícia, “Grandão” é traficante de drogas na área da Favela Vertical e seria o chefe de uma facção no local.





(Fernando Ribeiro)