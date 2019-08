Banda de Jonas Esticado sofre acidente com ônibus no Maranhão

Os integrantes da banda do cantor cearense Jonas Esticado passaram um grande susto na manhã desta sexta-feira (9). O veículo de transporte do grupo se envolveu em um acidente na cidade de Tuntum (MA). A frente e a traseira do veículo foram danificadas com o impacto de outro veículo. Ainda não se sabe a dinâmica da colisão.





Informações de populares também indicam o envolvimento de uma carreta. No momento do acidente, Jonas Esticado não estava no ônibus.





Ao Puxa o Fole, a assessoria do cantor informou que ninguém ficou ferido e todos passam bem.





“A equipe de Jonas agradece a solidariedade e o carinho do público e pede que evitem o compartilhamento de notícias falsas ou de fontes não-oficiais”, diz o comunicado.





A agenda do artista segue inalterada neste fim de semana, com shows em Tomé-Açu (PA) e Açailândia (MA) nesta sexta (9) e Penalva (MA) neste sábado (10).





(Diário do Nordeste)