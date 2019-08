POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO

Policiais Civis da Delegacia Regional de Sobral e do Núcleo de Drogas efetuaram, na tarde de hoje, a prisão de Leandro Mota Pereira (27 anos) por força de um mandado de prisão expedido em seu desfavor pela prática de um crime de homicídio ocorrido na cidade de Meruoca no ano de 2014. Após as investigações, os Policiais Civis chegaram até um local no bairro Betânia onde localizaram Leandro e realizaram o cumprimento do mandado.





(Sobral 24 horas)