POLÍCIA CIVIL RECUPERA MAIS UM CELULAR ROUBADO EM SOBRAL

Uma equipe de Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral, com o apoio da equipe da Delegacia de Uruoca, recuperaram, na tarde de hoje, um celular Motorola, modelo Moto G7, que havia sido roubado de um motorista UBER, no dia 30/06/2019, na margem esquerda, quando o motorista aguardava uma corrida e foi abordado por uma mulher e dois homens que anunciaram o assalto. Após as investigações realizadas pelos Policiais Civis, eles chegaram a uma residência localizada na COHAB I e encontraram o celular na posse de uma mulher de nome Janauine que afirmou ter comprado o celular do seu vizinho. A mulher foi conduzida à Delegacia, onde foi instaurado o TCO pelo Delegado, e, após ser ouvida, foi liberada para responder em liberdade pelo crime de receptação culposa. A Polícia Civil ressalta a importância das vítimas de roubo e furto de celulares comparecerem à Delegacia pra registrar o BO e alerta a toda população que não comprem aparelhos celulares sem saber sua procedência ou sem ter a nota fiscal acompanhando o aparelho.





(Sobral 24 horas)