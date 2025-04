Vaticano divulga imagem do túmulo de papa Francisco

Neste domingo (27), o Vaticano divulgou as primeiras imagens da Basílica de Santa Maria Maggiore, local escolhido por papa Francisco para ser sepultado.





O túmulo do papa tem uma lápide de mármore da região da Ligúria, a terra de seus ancestrais italianos, e é simples, apenas com a inscrição “FRANCISCUS”, seu nome papal em latim, e uma reprodução ampliada de sua cruz peitoral em prata.





Sobre o túmulo também repousa uma rosa branca. A flor também esteve presente nos rituais do funeral do pontífice. A rosa branca é um símbolo presente na vida do papa desde que Jorge Mario Bergoglio ainda era arcebispo em Buenos Aires.





Segundo a agência de notícias do Vaticano, a Vatican News, a rosa representa a devoção de Francisco com a santa Teresa de Lisieux, conhecida como Santa Teresinha do menino Jesus.