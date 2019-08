Professor e egressa do UNINTA são convidados para Conferência em Berlim

O curso de Nutrição do Centro Universitário Inta (UNINTA) foi recentemente surpreendido pelo convite feito ao Prof. Me. Jorge Cavalcante e a egressa Lídia Maria de Sousa França para a Segunda Conferência Mundial de Envelhecimento e Rejuvenescimento (ARC-2019). O evento será sediado em Berlim, na Alemanha, do dia 01 a 03 de outubro.





O convite se deu por meio da realização do trabalho em conjunto entre professor e aluna que resultou na publicação do título “Consumo alimentar e alterações hepáticas no envelhecimento”, pela revista portuguesa Envelhecimento e Inovação, em abril deste ano, que acabou por introduzir o artigo à organização da ARC. “A comissão fez uma busca em trabalhos que estavam nesse processo de inovação, que contavam com essa discussão sobre o envelhecimento. Descobriram o nosso trabalho nessa revista e viram que estava dentro do perfil que queriam”, contou Jorge Cavalcante, orientador do artigo.





“Desde o início sabíamos que este trabalho não seria fácil, mas mesmo diante das dificuldades conseguimos finalizar a pesquisa com êxito. Está sendo uma experiência muito gratificante, colher frutos dos nossos esforços e ainda colaborar com a ciência é sempre maravilhoso”, revelou a nutricionista recém formada, Lídia França.





O Dr. Alex Greenspan, Diretor do Programa e autor da solicitação ressaltou por escrito a semelhança do artigo com os caminhos científicos da conferência intitulada “Arte e Ciência do Envelhecimento”, além de anunciar que a organização irá custear a hospedagem do convidado.





“Foi uma pesquisa bibliográfica sobre o envelhecimento e a possibilidade da dieta ter alguma interação com o envelhecimento o fígado especificamente”, finalizou o professor Jorge a respeito da pesquisa.