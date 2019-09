Diretora de escola municipal de Sobral (CE), ameaça testemunhas e culpa pediatra pela emissão de falsos laudos de retardo mental

A diretora Fátima Farias da Escola de Ensino Fundamental Emílio Sendim, vem ameaçando testemunhas e obstruindo as investigações sobre as fraudes na educação de Sobral, no Norte do Ceará, desde novembro passado, quando Fátima, acompanhada pela coordenadora Élida e a professora Hivana Gomes, invadiram a residência da cabeleireira Silvia Karla, ameaçaram a testemunha, e gravaram a abordagem truculenta na tentativa de responsabilizar exclusivamente o pediatra Manoel Guedes pela emissão dos laudos de retardo mental, usados para maquiar o resultado das avaliações externas, segundo consta nas investigações em andamento desde setembro de 2018, no ministério Público Federal. No mesmo dia a acusada foi até a residência da dona de casa Samara Sousa, a intimidou e passou orientações de como ela deveria se comportar caso fosse prestar depoimento.





Na gravação, a diretora confessa que levava as crianças do ensino fundamental para serem laudadas, afirma também que o pediatra é médico da prefeitura e ameaça processar a testemunha caso ela continuasse colaborando com as investigações. Fátima Farias está sendo investigada, suspeita de participar de uma organização criminosa que pratica crimes contra crianças do ensino fundamental de Sobral. Nós tentamos ouvir a diretora, mas ela não foi encontrada.





Preocupada, uma das testemunhas prestou depoimento no MPF e alertou o procurador do medo que tem de ser morta ou de fazerem algo com seus filhos. “Tenho medo que ela mande me matar”, revelou.