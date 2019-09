Após derrota para o Ferroviário, Guarany de Sobral anuncia demissão de treinador

Gilmar Silva não é mais treinador do Guarany de Sobral. O clube informou a demissão do catarinense nesta segunda-feira (23) através de sua página oficial no instagram, onde agradeceu pelos trabalhos do treinador e informou que anunciará um novo nome para o comando técnico do clube em breve.





Além de Gilmar Silva, o auxiliar-técnico Emerson Luiz também deixa o Cacique do Vale. Contratado em fevereiro deste ano para substituir Anderson Batatais, o ex-treinador teve o histórico de 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas a frente do rubro-negro sobralense. Curiosamente, ele estreou com vitória sobre o Ferroviário e deixa o clube após uma derrota para a mesma equipe.





Confira a nota do Guarany Sporting Club abaixo, na íntegra:





"O Guarany informa que Gilmar Silva não é mais treinador do time na disputa da Taça Fares Lopes.





A Diretoria do Cacique do Vale agradece os serviços prestados do treinador e deseja sucesso na sequência da carreira.

Gilmar Silva chegou na reta final do Campeonato Cearense e conquistou a classificação para as semifinais do Estadual e a vaga no Brasileiro Série D 2020.





No entanto, a atual classificação do time na Fares Lopes culminou com a saída do treinador. O auxiliar Emerson Luiz também deixa o clube.





A Diretoria trabalha para apresentar o novo nome o mais rápido possível para a sequência da competição."





Entre torcedores surgem nomes de técnicos vitoriosos e que já passaram pelo clube, como Vladimir de Jesus, que neste ano chegou à semifinal da segunda divisão do Campeonato Cearense com o Maranguape e Junior Cearense, que foi campeão da Taça Fares Lopes pelo próprio Guarany de Sobral em 2015.





THALES MENEZES / SOBRAL PORTAL DE NOTÍCIAS