POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral, perderam na tarde de hoje (18), MAXSUEL PORFÍRIO DO NASCIMENTO (23 anos), por força de um Mandado de Prisão expedido em seu desfavor por um crime de Homicídio. Após as investigações dos Policiais Civis, o acusado foi encontrado no bairro Padre Palhano e conduzido à Delegacia pra dar cumprimento ao mandado. Também foram apreendidos drogas e dinheiro, junto ao acusado, sendo instaurado um procedimento policial contra Maxsuel (TCO), no qual ele irá responder pelo Art. 28 da Lei de Drogas. Agora, o preso se encontra na Penitenciária de Sobral à disposição da justiça.





(Sobral 24 horas)