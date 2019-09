UNINTA promove ação de acolhimento aos calouros do semestre 2019.2

Na segunda-feira (02), foi realizada a recepção dos novos estudantes do semestre 2019.2. O momento de boas-vindas ao Centro Universitário Inta (UNINTA) aconteceu no auditório central, nos turnos manhã e noite, e contou com a participação de estudantes, professores, coordenadores, diretores e Pró-Reitores da instituição.





Para apresentar o UNINTA, estiveram presentes o Pró-Reitor de Ensino de Graduação (PRODEG), Prof. Dr. Rômulo Aguiar; a Pró-Reitora Administrativa, Profa. Me. Ingrid Soraya Sá; a Pró-Reitora de Educação Continuada, Profa. Me. Eliza Angélica Rodrigues Ponte; a Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Prof. Esp. Regina Maria Aguiar, a Diretora de Carreiras da Saúde, Profa. Dra. Michelle Alves e a Diretora de Estágios, Profa. Me. Claudênia Aguiar.





Caloura de Nutrição, Maria Jéssica Neri contou que está muito feliz com o primeiro dia de aula: “Estou muito feliz com a tour, com todas as palestras que eu tive e é um dia que eu nunca vou esquecer, porque é um sonho que estou realizando. Esse foi o primeiro passo para eu ser uma nutricionista e fiz a melhor escolha de faculdade.”





Estiveram presentes coordenadores e professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Odontologia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Gastronomia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Administração.





Ao final, os estudantes receberam brindes e registraram o momento através de fotos instantâneas com os professores e colegas de classe.