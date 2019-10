Ministério do Turismo atende pedido do deputado Moses e libera verba para Pacatuba

O deputado federal Moses Rodrigues recebeu uma boa notícia nesta terça-feira, vindo do Ministério do Turismo. “Notícia boa para nossa terça-feira. o Ministério do Turismo liberou o pagamento da primeira parcela dos recursos que serão empregados na reforma do Parque Ecológico das Andréas, no Município de Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. O valor foi garantido através de emenda individual de minha autoria e atende a um antigo desejo dos moradores da cidade. Assim que a obra estiver pronta deverá promover um incremento na economia da região. É o trabalho sério do prefeito Carlomano Marques e de seus secretários em parceria com o nosso gabinete em busca de desenvolvimento para o município”.

