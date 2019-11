DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE SOBRAL INDICIA ACUSADO DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇA EM CRECHE

A Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral - DDM, responsável pela investigação de crimes sexuais ocorridos no Município de Sobral já concluiu o inquérito policial que apurou abuso sexual contra uma criança de três anos na Creche Terezinha de Jesus da Rede Municipal de Sobral. Os autos foram encaminhados na data do dia 07/11, ao Poder Judiciário da Comarca de Sobral. A delegada Adriana de Sá responsável pelas investigações no decorrer das diligências ouviu várias pessoas que trabalham na Creche bem como a vítima e familiares e diante dos fortes indícios, bem como o exame da Perícia Forense, ficou constatado o abuso sexual, e diante das provas, a autoridade policial identificou o autor do abuso e no seu relatório indiciou por crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu no dia 18/10/2019 . O Inquérito Policial, que corria sob sigilo agora está na justiça. A Delegacia da Mulher não revelou o nome do estuprador.

