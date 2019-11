MATANÇA: Duas pessoas são encontras mortas na CE entre Morrinhos e Santana do Acarau

Um caso misterioso e brutal ocorrido no inicio de noite deste sábado, 9, chamou a atenção de moradores da localidade de Muambeiras, zona rural do município de Santana do Acaraú.





Segundo as primeiras informações obtidas pelo Portal Vale do Acarau, populares encontraram por volta das 18h00, já na divisa da referida localidade com o município de Morrinhos, duas pessoas em óbito, caídas as margens da rodovia CE-178.





Segundo os relatos, ambos os corpos apresentavam diversos ferimentos por disparos de arma de fogo, sendo que um trajava blusa vermelha e short jeans, sendo de um homem de cor morena, já o outro corpo trajava bermuda jeans, blusa listrada verde com branco, o mesmo era moreno de aparência jovem e tinha luzes no cabelos.









Populares que residem nas localidades próximas não reconheceram os mortos. Equipes da policia e pericia estiveram no local isolando a área e realizando os devidos procedimentos legais cabíveis. O caso deverá ser apurado pela policia civil. Ainda não se sabe se a dupla foi morta no local, ou foram assassinados em um outro local, e os corpos podem ter sido desovados naquela área. Qualquer informação que auxilie as autoridades na identificação dos corpos e prisão dos acusadas de cometer os homicídios, podem ser realizadas através do numero 190, não é preciso se identificar, o sigilo garantido por lei.





