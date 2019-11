ISIS YARA, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCO, É DESTAQUE NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA

O município de Marco é destaque no Programa Criança Feliz 2019, ficando entre os 10 melhores do Brasil.





O resultado é reflexo do excelente trabalho realizado pela Secretária de Assistência Social do município, Isis Yara Farias Souza e de sua Equipe.





Foram avaliados os seguintes critérios: quantidade de pessoas acompanhadas em agosto/2018 e média de acompanhamento do público do programa entre maio/julho de 2019; execução de recursos do Programa e composição das equipes de profissionais de referência. Após esta avaliação, 50% dos municípios com as melhores notas foram selecionados para uma avaliação qualitativa pelo Departamento de Atenção à Primeira Infância, considerando: a clareza e objetividade das informações apresentadas ao Ministério; a identificação de novas atitudes, comportamentos e práticas no Programa dentro do município; e a iniciativa de realização das ações, que mostrassem proatividade e criatividade.