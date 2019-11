Número de homicídios cai pelo sétimo mês consecutivo no país

Segundo o portal R7, O número de homicídios no Brasil entre janeiro e julho deste ano caiu 22,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados, divulgados na terça-feira (12), são da plataforma Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas) e reforçam a tendência de queda nos índices de criminalidade brasileiros.





Os números consolidam a política de segurança pública implementada pelo ex-juiz Sergio Moro, que hoje comanda a pasta da Segurança Pública.





Outros dados importantes do levantamento mostram que outros crimes também tiveram queda: Estupro (- 10,9%), furto de veículos (- 7,2%), lesão corporal seguida de morte (- 3,5%), latrocínio (- 22,7%), tentativa de homicídio (- 9,5%), roubos às instituições financeiras (- 35,8%), de cargas (- 23,5%) e de veículos (-26,1%) também registraram queda. As informações que embasam o estudo são dos boletins de ocorrência de todos os estados e do Distrito Federal.