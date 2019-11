Pico da Serra Branca, o mais alto do Ceará, passa oficialmente a ser de Catunda

O Pico da Serra Branca, com 1.154,56 metros de altitude, sendo o ponto mais alto do Estado do Ceará, antes localizado em território de Monsenhor Tabosa, após correções cartográficas, passa a pertencer oficialmente ao município de Catunda. A informação é do site Página Aberta.





O pico é o ponto culminante da Serra das Matas, que compreende os municípios de Monsenhor Tabosa, Catunda, Tamboril e Santa Quitéria e funciona como divisor de águas das bacias hidrográficas do Banabuiú, Acaraú e Poty. O ponto é visitado por turistas das cidades vizinhas e até de outros estados e por muitos anos, se manteve o questionamento a qual cidade ele pertenceria.





(A Voz de Sta. Quitéria)

Foto AVA Produtora