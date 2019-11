Venezuelanos refugiados em prédio abandonado recebem abrigo da Diocese de Sobral

Grupo de imigrantes venezuelanos é acolhido pela Diocese de Sobral e Cáritas Brasileira. O grupo chegou a Sobral há cerca de uma semana e estava alojado no quintal de um prédio abandonado, sem acesso a condições básicas de moradia, como água para banho e local adequado para dormir.





No total, o grupo de venezuelanos é formado por 30 pessoas. Destas, 15 são crianças e uma das mulheres adultas está grávida. Os venezuelanos já haviam sido vistos nos sinais de trânsito de Sobral e foram levados por uma religiosa ao café da manhã organizado pela Catedral do município, em celebração ao Dia do Pobre, neste domingo (17).





Chegando lá, o grupo de venezuelanos foi acolhido pelo pároco Lucione Queiroz, que se comprometeu a auxiliá-los como fosse possível. A Diocese de Sobral está em processo de disponibilizar uma moradia adequada para acolher os imigrantes.

A Cáritas Diocesana de Sobral entrou em contato com a Santa Casa da Misericórdia e solicitou atendimento médico para os imigrantes venezuelanos. Além disso, uma reunião com Diocese e voluntários está marcada para a noite desta segunda-feira (18). Aqueles que se comprometerem a auxiliar os imigrantes venezuelanos irão entrar em articulação com Poder Público, Prefeitura Municipal e Secretarias para encontrar formas de contribuir com a permanência do grupo no município.





Sobral deve receber novos imigrantes venezuelanos em breve. A sede da Cáritas, localizada em Brasília, vai enviar duas famílias para o município. A organização humanitária tem uma parceria com o Instituto Lojas Renner, que oferece cursos e garante empregos aos refugiados em suas unidades. As duas famílias já têm emprego garantido na Renner recém-inaugurada do Shopping de Sobral.





