PM'S DO RAIO DE CAMOCIM PRENDEM INDIVÍDUO ACUSADO DE TRAFICAR DENTRO DO MERCADO PÚBLICO

A caçada não para e mais o indivíduo foi preso em Camocim por pm’s do Raio sob a acusação de tráfico de drogas. Desta vez a prisão aconteceu no interior do mercado público de Camocim por volta das 23h de quarta-feira, 11. O indivíduo acusado foi identificado como Renato Pereira da Silva, 33 anos, residente no bairro Boa Esperança.





A prisão só foi possível devido a uma denúncia anônima dando conta que o dito indivíduo estaria vendendo droga “as claras” no interior do mercado. Diante da denúncia os pm’s da equipe Raio 03 foram averiguar e logo que foram percebidos o indivíduo tentou fugir e arremessou um o embrulho contendo 28 balinhas de maconha debaixo de um carro. Em seguida o elemento foi cercado e capturado. Diante de todo o ocorrido o indivíduo suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jijoca de Jericoacoara, local onde o delegado plantonista analisou o caso e resolveu autua-lo em flagrante sob a acusação de tráfico de entorpecentes, sendo em seguida conduzido para um presídio.





(Camocim Polícia 24h)