Santa Casa de Misericórdia de Sobral realiza festa de natal para crianças internadas e em tratamento

Com o tema, “Brilha, Brilha, Estrelinha”, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), por meio do Grupo de Humanização, realizou nesta quinta-feira (12/12) uma festa de natal para as crianças internadas no Serviço de Pediatria do Hospital, para as que realizam tratamento no Setor de Oncologia e para as que realizam retorno médico. Momento contou com a representação da família sagrada, apresentando Jesus aos pequenos e, com a presença do Papai Noel, que garantiu presentes a todos.

Na ocasião, alegria dos pequenos foi garantida ainda com a distribuição de brindes, como copos personalizados e lanche. Todos puderam tirar fotos com o Papai Noel e celebrar o Natal com a presença de Jesus e seus pais, que foram representados por um recém-nascido e dois funcionários do Hospital. A religiosa Filha de Sant’Ana e coordenadora do Grupo de Humanização, Irmã Ana Expedita de Jesus Oliveira Lopes, lembrou ser um momento de festa e agradecimento aos muitos parceiros que contribuem com o Hospital: “Deus nos abençoa o tempo todo com ofertas, doações de presentes, etc. Nos alegramos de coração, pois fazemos tudo com amor, por amor e para o amor”, enfatiza.

Sobre o tema escolhida neste ano, Irmã Expedita explica que a Estrelinha é o menino Jesus, “que renasce todos os anos em nossos corações, para que possamos brilhar em cada criança de toda a humanidade”.





“Agradecemos a Deus por este ano. A todos os funcionários no nome do Grupo de Humanização, a todos os voluntários no nome da Casa Viva a Vida. Finalizamos este ano com o coração agradecido, e que em 2020 possamos continuar nossa missão que é prestar assistência e formação em saúde com alto padrão de qualidade, humanização, segurança e sustentabilidade”, ressalta Irmã Expedita.