POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ RECUPERA MAIS UM CELULAR ROUBADO

Policiais Civis lotados na Delegacia Municipal de Coreaú-CE, após uma investigação criteriosa, recuperaram mais um celular que havia sido furtado no dia 03/11/2019, na cidade de Coreaú-CE.





O aparelho celular referido é um Samsung Galaxy J7 Prime 2, o qual pertence ao senhor José Osmar Montezuma de Souza. Este noticiou o fato criminoso a Delegacia de Polícia Civil de Coreaú-CE no dia 05/11/2019, através do Boletim de Ocorrência Nº 444-835/2019. A partir de então os investigadores começaram o trabalho investigativo, que resultou na apreensão do mencionado aparelho celular.





(Sobral 24 horas)