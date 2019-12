SOBRAL: POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL APREENDE MAIS DE UM QUILO DE MACONHA

Na tarde de ontem (22/12), a Equipe Raio 01, realizando patrulhamento ostensivo pelo bairro Santa Casa, visualizou um veículo HB 20 branco com três ocupantes em atitude suspeita.





Ao realizar abordagem, que contou com apoio e informações da viatura Raio e do Moto Patrulhamento do 3°BPM, foram localizados dois homens no interior do veículo que estavam transportando mais de um quilo de maconha nesse automóvel de aplicativos.





A dupla foi identificada como Francisco John Silvino Gomes, 30 anos e José Matheus Lourenço Dias, 18 anos, ambos foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190