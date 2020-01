AÇÃO CONJUNTA DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR RESULTA NAS APREENSÕES DE ARMAS EM IPU

Uma ação conjunta entre Policiais Civis e Militares no sentido de possíveis suspeitos de participar de um furto a uma residência em Pires Ferreira ocorrido na última sexta-feira (27), resultou na apreensão de duas armas, e na prisão de um homem suspeito do crime.





Após um roubo a uma residência na zona rural da cidade de Pires Ferreira, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Ipu, e a Força Tática da 2º Cia/7º BPM da PMCE realizaram diversas diligências para identificar possíveis suspeitos de cometer o crime. Após a procura, os policiais chegaram à residência de um dos suspeitos, localizada na zona rural de Ipu. Ao chegar à localidade, um dos suspeitos foi encontrado. O homem identificado como Francisco Anderson Araújo Peres (24) não possuía antecedentes criminais.

Na residência foi encontrado um revólver, e, ao ser indagado sobre a participação no crime, o suspeito confirmou. Os policiais seguiram em diligência para identificar demais suspeitos de envolvimento no ato ilícito. Ao chegar à casa de outro suspeito, o indivíduo se evadiu do local. Ao entrar na residência, os policiais encontraram uma espingarda artesanal, do tipo socadeira. A Polícia Civil segue em diligência para identificar outros possíveis suspeitos.





Fonte: SSPDS