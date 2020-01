Chove em mais de 80 cidades do Ceará; Farias Brito tem 122 mm

A previsão do tempo para esta quarta-feira é de céu variando entre parcialmente nublado e claro.

Choveu em 82 municípios do Ceará entre as 8h de terça-feira (31) e as 10h desta quarta-feira (1°), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior chuva foi registrada no município de Faria Brito, que teve 122 milímetros.





Outro municípios que receberam grande volumes de chuva nas últimas 24 horas foram Acarati, com 107 mm, Umari, com 106 mm, Várzea Alegre, com 97 mm e Icapuí, com 83 mm.





A previsão da Funceme para o restante desta quarta-feira é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva isolada no período entre a madrugada e a manhã e céu variando entre parcialmente nublado e claro nos períodos da tarde e da noite.





Fonte: Diário do Nordeste

Foto: Honório Barbosa