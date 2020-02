Chuvas causam buracos no trecho Camocim/Granja

Embora o período de chuvas tem iniciado um pouco mais tarde que o ano anterior, o volume de precipitações concentrados na região já foram responsáveis pela abertura das primeiras fissuras no asfalto entre Camocim e Granja.





Em outubro do ano passado, o departamento de obras do Governo do Ceará concluiu a reforma do referido trecho, porém, apenas nas faixas mais danificadas. Agora, o percurso que não recebeu o novo revestimento começa surgir novos buracos na via.





Considerando o longo período invernoso pela frente, o cenário de trechos esburacados poderá retornar nas estradas da região trazendo dificuldades e prejuízos financeiros a motoristas.





Segundo previsões da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - Funceme, há probabilidade de 45% chuvas acima da média no período de fevereiro a maio.





(André Martins/CPN)