Homem tatua nome do filho e descobre que não é o pai da criança

Um homem resolveu homenagear o filho após o nascimento. Ele escolheu fazer uma tatuagem gigante com o nome do bebê nas costas, no entanto, a história tomou um novo rumo após uma descoberta inesperada. As informações são do portal CM7.





Pedro Pablo Santo Domingo, de 22 anos, tatuou o nome do bebê "Benjamin", mas o pior veio um mês depois. O colombiano descobriu que ele não era o pai da criança.





Tudo aconteceu depois de Pedro revisar o celular da parceira. Em uma conversa pelo Whatsapp com o ex-namorado, ela dizia que desejava retomar o relacionamento e confessava que o bebê era dele.





Após teste de DNA, Pedro confirmou que não era pai de Benjamin, segundo o jornal la Opinión.





Com a descoberta, o jovem agrediu sua parceira e foi preso pela polícia.





(Diário Online)