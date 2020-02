POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE AMEAÇAR TIA DE 75 ANOS

Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher DDM Sobral, no final da tarde desta sexta-feira (21), prenderam em flagrante delito, José Inácio Ferreira Duarte Aguiar, 32 anos, no bairro Sumaré, acusado de ameaçar de morte sua Tia, uma idosa de 75 anos de idade, com quem mora. A sobrinha da vítima foi até a Delegacia de Defesa da Mulher DDM Sobral, afirmando que seu primo José Inácio estava quebrando tudo dentro de casa e ameaçando sua Tia. Diante das das informações, os Policiais Civis se deslocaram até a residência da vítima e efetuara a prisão do acusado a prisão do acusado.





José Inácio foi apresentado a Autoridade Policial para a lavratura do flagrante e logo em seguida foi encaminhado para a Penitenciária de Sobral, onde se encontra à disposição da Justiça.