Associação de juízes pede a Aras denúncia contra Cid Gomes

A União Nacional dos Juízes Federais do Brasil (Unajuf) pediu a Augusto Aras o oferecimento de uma denúncia contra Cid Gomes por tentativa de homicídio qualificado.





A entidade apontou “intenção dolosa, previamente orquestrada e amplamente anunciada”, “emprego de meio resultante em perigo comum” e “impossibilidade de defesa das vítimas”.





Acrescentou que Cid Gomes ameaçou os policiais em greve antes de avançar sobre eles com a retroescavadeira, quando pegou o megafone e disse que eles teriam “cinco minutos pra pegarem os seus parentes, as suas esposas e seus filhos e sair daqui em paz”.





“O próprio meio utilizado pelo autor do fato (um potente trator), com aparente descaso para com a vida das pessoas indica um real e potencial risco do evento morte daqueles que ali estavam , eis que jogou dolosamente um trator em cima de diversas pessoas, sem que isso importasse quanto ao resultado ao Senador”, afirma a representação.





A Unajuf também defende os policiais que atiraram contra Cid Gomes, argumentando que eles agiram em legítima defesa e com êxito, uma vez que não mataram o senador.





Segundo a entidade, eles “fizeram cessar a carnificina eminente” (sic) e, com os tiros, frearam a “conduta hedionda”.





A associação pede que a denúncia seja submetida ao Supremo, que poderá decidir se remete o caso a um tribunal do júri, de primeira instância.





Leia AQUI a íntegra da representação.

Com informações do portal O Antagonista