Policial militar morre após ser baleado acidentalmente por outro PM em centro socioeducativo

O sargento Maurício Rodrigues Medeiros Júnior, de 40 anos foi atingido por outro policial, de forma acidental, dentro do centro socioeducativo localizado no Passaré.

O sargento Maurício Rodrigues Medeiros Júnior, de 40 anos, foi vítima de um disparo acidental efetuado por outro policial militar dentro do Centro Educacional Dom Bosco, no Passaré. O caso foi registrado na última sexta-feira, 21, e neste sábado, 22, morte dele foi confirmada.





As informações são da Associação dos Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (Aspramece). De acordo com a nota, a associação lamenta a morte do militar. "Nesse momento de profunda tristeza, a ASPRAMECE se solidariza com familiares e amigos enlutados, rogando a Deus pelo descanso eterno do nosso irmão de farda", informa a nota.





Conforme a nota, o disparo foi acidental. O policial havia sido encaminhado a unidade de saúde, onde esteve internado, mas não resistiu aos ferimentos.





Com informações do portal O Povo