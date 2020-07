PF investiga "Homem Pateta" por estimular crianças a se mutilarem

O intitulado “Homem Pateta” ensina táticas de mutilação e induz crianças a cometerem suicídio.

Um homem vestido com uma máscara do personagem Pateta, da Disney, estaria induzindo crianças a se mutilarem.





A Polícia Federal (PF) passou a investigar o caso. De acordo com os agentes, um perfil nas redes sociais com o nome de Jonatan Galindo está promovendo os vídeos.





Agentes da PF informaram que o suspeito lança desafios em que o personagem dá instruções e pede para que as crianças as sigam.





As respostas podem ser enviadas por mensagens de texto, vídeos e até ligações ao vivo, que logo são excluídas pelas vítimas a pedido do "Homem Pateta".





Ainda de acordo com investigações da PF, o "Homem Pateta" teve seu perfil criado em 2017 na Europa e no México. Algumas contas com codinome Jonatan Galindo já apresentam conteúdo em português.





