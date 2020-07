Na data de ontem, 29 de junho de 2020, a Polícia Civil do Ceará cumpriu 5 (cinco) mandados de prisão preventiva em Santana do Acaraú/Ce. Segundo as investigações, os indivíduos são autores dos crimes de homicídio, ameaça e lesão corporal, além de serem membros de organização criminosa.





A preventiva foi fundamentada nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Os indivíduos estão agora à disposição do Poder Judiciário.