IFCE Sobral ofertará 175 vagas no Sisu 2020.2

O campus de Sobral do Instituto Federal do Ceará ofertará 175 vagas em cinco cursos superiores no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.2, de acordo com o termo de adesão autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) e o edital lançado pelo IFCE. Para participar, é necessário ter prestado o Enem em 2019. A inscrição é gratuita e feita pela internet, no portal do Sistema de Seleção Unificado. As inscrições no Sisu serão entre os dias 7 e 10 de julho, pela internet.A oferta para o segundo semestre se dará para os seguintes cursos: Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Irrigação e Drenagem, Tecnologia em Mecatrônica Industrial, Tecnologia em Saneamento Ambiental e Licenciatura em Física. Em todos os cursos, são 35 vagas.Há reserva de vagas para estudantes que tenham cursado o Ensino Médio integralmente em escolas públicas, considerando candidatos com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e autodeclarados negros, pardos ou indígenas.Já para os candidatos de ampla concorrência, o IFCE concederá um bônus de 10% para os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio no Estado do Ceará ou de 20% para os candidatos que comprovem residência em um dos municípios da macrorregião Sobral-Ibiapaba (Alcântaras, Cariré, Carnaubal, Coreaú, Croatá, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibiapina, Ipu, Irauçuba, Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá, Sobral, Tianguá, Ubajara, Varjota e Viçosa do Ceará).Confira todas as informações sobre o SISU 2020.2 no IFCE e o edital clicando AQUI – https://bit.ly/3gNl6h2