Polícia Civil do Ceará prende Cilas “Mago” em Teresina (PI) e deflagra operação contra organização criminosa em Caucaia

Um dos homens mais procurados do Ceará foi preso, na última terça-feira (7), durante uma ação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). Francisco Cilas de Moura Araújo (44), o “Mago”, foi capturado em Teresina no Piauí. Ele foi localizado após diligências da delegacia especializada cearense, que o localizaram em um apartamento situado no bairro Uruguai. O suspeito foi recambiado ao Ceará.





Integrando a mesma operação, a PCCE prendeu seis suspeitos do mesmo grupo, após o cumprimento de mandados de prisão em Caucaia, na manhã desta quarta-feira (8). A ofensiva contou com um efetivo composto por 80 policiais civis e teve o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Cilas era investigado por chefiar uma organização criminosa em Caucaia. O “Mago”, como é conhecido, é apontado ainda como o mandante de diversos homicídios no município que integra a Região Metropolitana de Fortaleza.





Além de fazer parte da lista dos mais procurados da SSPDS, Cilas possui mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Além das pendências na Justiça, ele já responde por dez inquéritos policiais, sendo sete homicídios, um por porte, por posse ilegal de arma de fogo e por furto.





A ação em Caucaia contou ainda com o apoio dos departamentos Técnico Operacional (DTO), de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da PCCE.





(Polícia Civil CE)