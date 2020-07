Dez armas de fogo são apreendidas pela Polícia Civil em Caucaia

A continuidade das diligências desencadeadas durante a operação Focus culminou nas apreensões de dez armas de fogo, em Caucaia, nessa quarta-feira (8). A ofensiva policial, que foi dividida em duas fases, resultou na prisão de um dos homens mais procurados do Ceará – Francisco Cilas de Moura Araújo (44), o “Mago”. Ele foi capturado em Teresina no Piauí, após diligências de policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), durante a primeira fase da ofensiva, na última terça-feira (07). Na segunda fase, na manhã de ontem (08), outros sete suspeitos foram presos em Caucaia e, à tarde, as dez armas foram apreendidas.





Após a divulgação da prisão do chefe criminoso autor de diversos homicídios em Caucaia, na Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Ceará, a Draco recebeu inúmeras denúncias acerca da localização de outros suspeitos envolvidos com a mesma organização criminosa (orcrim) comandada por Cilas. Durante as investigações acerca de uma dessas informações, os policiais civis seguiram até um terreno na localidade de Baixa Grande, apontado como local utilizado como esconderijo para um arsenal pertencente à orcrim. Por meio de uma revista ao local, as equipes encontraram nove revólveres calibre 38 e uma espingarda calibre 12. Todo o material estava acondicionado em cinco sacos plásticos.





“Algumas dessas armas estavam enterradas, outras estavam sob arbustos dentro de um terreno, mas todas com a manutenção em dia e prontas para o uso. Nós acreditamos que elas foram deixadas lá em razão da movimentação policial na cidade de Caucaia. Como nós cumprimos diversos mandados de prisão e visitamos endereços de pessoas ligadas ao crime, os suspeitos promoveram essa movimentação do arsenal justamente para dificultar o acesso da Polícia a elas. É importante destacar que esse trabalho gerou um grande impacto no grupo, pois com as apreensões dessas armas, muitas ações criminosas foram evitadas”, explicou o delegado da Draco, Alceu Viana.





Todo o material foi encaminhado à sede da delegacia especializada. Com as prisões, apreensões e indícios colhidos durante o dia de ontem, a Polícia Civil dará continuidade aos trabalhos policiais no intuito de desarticular toda a cadeia criminosa que estrutura o grupo de “Mago”.









Operação Focus





A prisão de “Mago” marcou a primeira fase da operação “Focus”, na terça-feira (7). O cearense residia com a família em um apartamento alugado e levava uma vida reservada e agia como cidadão comum em Teresina (PI). Por meio de buscas efetuadas no imóvel, os policiais apreenderam uma identidade falsa e um anel com as letras MG, que fazem referência à célula criminosa que o então foragido da Justiça comandava. O apetrecho é uma forma de demonstrar poder entre os demais membros do grupo.





Além de fazer parte da lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Cilas possuia mandados de prisão em aberto por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Ele já respondia por dez inquéritos policiais, sendo sete homicídios, um por porte, por posse ilegal de arma de fogo e por furto.





Como parte da mesma operação, a PCCE prendeu, por cumprimento de mandados de prisão, outros sete suspeitos do mesmo grupo, em Caucaia, na manhã dessa quarta-feira (8). A ofensiva contou com um efetivo composto por 120 policiais civis e teve o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS.





A ação em Caucaia contou ainda com o apoio dos departamentos Técnico Operacional (DTO), de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da PCCE.





Denúncias





A população pode contribuir com os trabalhos investigativos da Draco. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 98969-0182, por meio de mensagens, áudios e vídeos, ou para o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no número 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil CE)