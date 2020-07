Ceará goleia Barbalha por 5 a 0 na volta do futebol cearense

O confronto ocorreu pela 6ª rodada do Cearense, no CT Luiz Campos, em Itaitinga.

O Ceará venceu o Barbalha por 5 a 0 pela 6ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense, no CT Luiz Campos, em Itaitinga, nesta segunda-feira (13). Os gols foram marcados por Lima (2), Vina, Charles e por Tiago Pagnussat. O resultado deixa o Vovô na liderança momentânea do Estadual, com 14 pontos, dois mais que o Fortaleza (3º colocado), que enfrenta o Guarany de Sobral nesta noite.





Após 4 meses de paralisação devido à pandemia de Covid-19, este foi o 1º jogo oficial no Estado. O governador Camilo Santana liberou a volta do esporte na capital cearense na última sexta-feira (10). A última partida havia ocorrido no dia 15 de março, no Castelão já de portões fechados, com vitória do Ceará por 2 a 1 diante do Sport, pela Copa do Nordeste.





O jogo





As duas equipes iniciaram a partida em alto ritmo em Itaitinga. Logo aos 8 minutos, após 4 escanteios, todos pelo lado esquerdo, o Vovô abriu o marcador. O meia Lima recebeu passe de Vina após rebote pelo lado direito e chutou forte, fazendo 1 a 0 para o Alvinegro, pela 1ª vez sob o comando do técnico Guto Ferreira.





Até os 15 minutos, o Ceará impôs forte pressão no grupo treinado de Arnaldo Kelvin, com vários jovens em campo. Devido à situação da pandemia no interior do Estado, o Barbalha fechou uma parceria com o União, time da 2ª divisão do Estadual e com sede na capital cearense, para utilizar seu elenco no restante da competição.





O ritmo caiu em meados da 1ª etapa, com o Vovô rodando a bola enquanto o Barbalha esperava as melhores chances para contra-atacar, algo que quase não ocorreu.





Ao 45 minutos, o meia Vina, atuando centralizado na linha de meias do 4-2-3-1 alvinegro, ampliou o marcador. Após duas bolas na trave, o camisa 29 recebeu na entrada da área de Lima e chutou com tranquilidade no lado esquerdo do goleiro.





A 2ª etapa começou com o Ceará a todo vapor no campo de ataque. Logo aos 3 minutos, Ricardinho cobrou falta pela esquerda, o goleiro Geilson defendeu e, no rebote, Charles cabeceou para o gol, ampliando o marcador. 3 a 0 para o Alvinegro.





Em seguida, Samuel Xavier avançou pela direita da área e tocou para Lima, livre na esquerda, que bateu tranquilo contra a meta de Geilson. 4 a 0 para o Vovô.





No último gol alvinegro, Tiago Pagnussat recebeu pela direita e bateu cruzado. O goleirão do Barbalha, Geilson, ainda deu uma colaborada.





Guto Ferreira usou as 5 substituições, mandando ao campo Bergson, Fernando Sobral, Mateus Gonçalves, Wescley e Alyson. As mudanças mantiveram o ritmo ofensivo do Ceará até o fim da partida.





Luiz Otávio, Rodrigão, Fabinho, Gabriel Lacerda, Leandro Carvalho, Juninho Quixadá e Cristiano foram poupados desta partida.





O próximo confronto do Ceará ocorre nesta quarta-feira (15), contra o Fortaleza, a partir das 22h30, no Castelão.





Foto: Pedro Chaves/FCF