ACIDENTE ENVOLVENDO MOTO E TRICICLO DEIXA HOMEM FERIDO EM TIANGUÁ

Um acidente envolvendo um triciclo de carga e uma motocicleta foi registrado na noite da terça-feira (04), em Tianguá. A colisão ocorreu por volta das 20h00 na rua Inácio Portela, próximo ao cruzamento com a rua Vereador Manoel Frota.





O condutor da moto identificado como Luís Frota de Oliveira, 34 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido ao hospital pela equipe do Resgate. O piloto do triciclo identificado como Francisco Alexandro Silva de Sousa, 44 anos, permaneceu no local e prestou todas as informações. Equipes do Demutran e Guarda Municipal estiveram no local realizando os procedimentos cabíveis.





Fonte: Ibiapaba 24 horas