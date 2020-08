No domingo, 16 de agosto, das 9h às 11h, a FAL vai realizar o primeiro aulão de redação ao vivo e gratuito com a Tia Fofinha.⠀





A FAL no ENEM é um projeto de extensão e responsabilidade social da instituição e acontecerá ao longo do ano, com conteúdos voltados para o Enem e vestibulares.⠀





Faça a sua inscrição no link: bit.ly/inscricao-fal-no-enem preencha o formulário e te avisaremos horas antes do início do aulão começar.