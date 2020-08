NOVAS VÍTIMAS DO TERAPEUTA PROCURAM À POLÍCIA EM SOBRAL; VÍDEO

Na manhã desta sexta-feira 14, mais duas vítimas do hipnoterapeuta Daniel Nogueira, foram até a Delegacia da Mulher, em Sobral, no Ceará. Uma mulher de 55 anos e outra de 19, contaram em seus depoimentos que foram abusadas sexualmente durante terapia na Clínica Superar, e decidiram procurar a polícia agora, depois que o caso viralizou nas redes sociais.





Daniel Nogueira foi indiciado por estupro de vulnerável, quando dopou e estuprou uma adolescente de apenas 13 anos, em novembro de 2019. O caso estava adormecido já há oito meses por causa do segredo de justiça, mas eclodiu na semana do #exposedsobral, quando nossa equipe começou a levantar as informações. Mais de 10 mulheres podem ter sido abusadas pelo terapeuta, entre 2018 e 2019, o caso relembra o "João de Deus" de Abadiânia de Goiás.





Com o surgimento dos novos casos, a delegada espera que a prisão preventiva do acusado possa sair nas próximas semanas, outras vítimas estão com medo de prestar depoimento, por causa da forte influência que o terapeuta exerce na sociedade sobralense. O caso abalou a cidade, membros da comunidade católica no qual o acusado participava, ainda não querem acreditar nas acusações.





Daniel Nogueira era um homem acima de qualquer suspeita, boa parte de suas clientes eram mulheres da alta sociedade. Ele também dava cursos de hipnologia e fazia atendimentos em outros estados.





DELEGACIA DA MULHER DE SOBRAL (88) 3677 4282.







Fonte: Wellington Macedo