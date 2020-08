BARBÁRIE: pai usuário de drogas mata o filho de cinco anos degolado enquanto dormia

Na madrugada desta última quinta-feira (13), um assassinato desumano marcou a cidade de Rio Branco, no estado do Acre. O pai, identificado como Cristiano Lima Arsênio, matou seu próprio filho, na sua própria casa, o pequeno Cristopher Leão Arsênio, de apenas cinco anos.





Segundo informações do delegado Frederico Tostes, da Delegacia de Flagrantes (Defla), o homem furou a garganta da criança com uma faca, enquanto ela dormia. A mãe da criança só tomou conhecimento ao acordar, pela manha, por volta das 7h30, quando se deparou com o filho jogado no chão. Ela acredita que o filho tenha caído da cama ao procurar ajuda, mas não resistiu e morreu naquele local mesmo.





A motivação ainda é desconhecida, a mãe não entende de fato o porquê Cristiano cometeu tal brutalidade contra o próprio filho, mas ela relatou que o pai era usuário de drogas.





Após cometer o assassinato, ele ligou para o pastor, que era seu chefe em uma obra, mas nada disse e desligou. O criminoso tentou fugir, mas foi pego por populares e levado à delegacia, onde chegou rindo.





Fonte: Portal CM7