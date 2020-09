Corpo de jovem desaparecida no açude Araras é encontrado

Clarice Maia, 18, desapareceu após acidente de jet ski com amiga.



Por volta das 6 horas desta terça-feira, 22, o corpo de Clarice Maia, 18, foi encontrado no açude Araras, no município de Varjota. A adolescente estava desaparecida desde o fim da tarde do último domingo, 20, após um acidente de jet ski. Desde ontem, o Corpo de Bombeiros do Ceará (CMBCE) procediam por buscas pelo corpo da jovem.



Segundo informações do coronel Homero, comandante da 2ª companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares, Clarice estava a 200 metros da margem do Araras, em profundidade de aproximadamente 14 metros com visibilidade zero. Submergida, a jovem foi localizada por uma equipe de mergulhadores de Ipueiras e Crateús.



Clarice andava com uma amiga no açude - o quarto maior do Estado do Ceará - quando caiu do veículo no domingo. Segundo informações do coronel, uma embarcação próxima ainda conseguiu resgatar a amiga de Clarice, aparentemente, sem ferimentos mais graves, enquanto a amiga continuou desaparecida até a manhã desta terça-feira.



Nenhuma das duas usava colete salva-vidas e a informação preliminar é de que também não sabiam nadar. O CMBCE lidavam com a possibilidade de óbito desde a segunda-feira, devido à profundidade do Araras.



Homero orienta para que pessoas, ao se banharem no local, permaneçam em um local onde a água chegue, ao máximo, até a cintura. Em caso de presença de crianças, essas devem estar a uma distância máxima de uma braçada. Em todos os casos, é importante usar o equipamento do colete salva vidas.

Com informações do portal O Povo