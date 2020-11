Força Tática prende em Paracuru chefe de facção que aterrorizava Itarema

Policiais militares da patrulha Força Tática do 23º BPM capturaram nesta quarta-feira (18), em Paracuru (a 100Km de Fortaleza), um bandido que comandava crimes nas regiões rural e praiana do Município de Itarema, no Litoral Norte do estado (a 210Km da Capital).





Graças à ação rápida da PM, algumas pessoas seqüestradas e mantidas em cativeiro pela facção não foram mortas. Os assassinos aguardavam apenas a ordem do bandido para executá-las.





O criminoso preso foi identificado como Francisco Felipe Guia dos Santos, 21 anos, conhecido como “Felipe Carpa”, que é apontado como o “número um” da facção Guardiões do Estado (GDE) nas localidades de Torrões e Almofala, em Itarema. Ali, ele e seus comparsas vinham praticando diversos crimes e espalhando terror entre os moradores. A Polícia passou a caçar o chefe do bando e ele fugiu para Paracuru, onde acabou preso.





De acordo com a PM, o bandido estava armado com um revólver de calibre 38, municiado, na hora do cerco, mas preferiu não reagir e se entregou. A operação aconteceu no bairro Lagoa, nos arredores da cidade de Paracuru.





Foragido da Justiça





Levado para a Delegacia Metropolitana de Paracuru, o criminoso deverá ser encaminhado, nas próximas horas, ao Sistema Penitenciário, pois contra ele existiam mandados de prisão em aberto.





Na ficha criminal de “Felipe Carpa” consta o registro de seis prisões anteriores por crimes ligados ao tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas de fogo.





Com a prisão do chefe da facção, a Polícia espera identificar e prender o restante da quadrilha.





(Fernando Ribeiro)