Mãe reconhece filho furtando moto e leva ele pela orelha na delegacia; veja vídeo

Um caso no mínimo inusitado ocorreu em Ribeirão Preto (SP). Uma mulher reconheceu o próprio filho adolescente furtando uma moto e o levou até à delegacia pelas orelhas.





De acordo com informações do jornal do SBT, o assaltante roubou uma motocicleta de um segurança, que acabou abandonando a motocicleta horas depois.





No entanto, a ação criminosa foi registrada no sistema de segurança do local e divulgada nas redes sociais, onde a família do assaltante o reconheceu.





A mãe levou o filho que é de menor até à delegacia e assinou um termo de responsabilidade, em seguida procurou o segurança para pedir desculpas pelo ocorrido.

Fonte: Portal da Capital AM