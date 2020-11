Idoso morre de covid e dentes de ouro de R$ 12 mil são furtados de prótese

O hospital foi informado sobre o furto, mas segundo a filha a filha do idoso, até agora a família não teve uma posição sobre o caso.





Mulher, de 26 anos, procurou a Polícia Civil após furto de dentes de ouro da prótese dentária do pai, de 84 anos, falecido no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Eles estão avaliados em R$ 12 mil.





Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher relatou na delegacia que o pai estava internado no hospital e faleceu de covid-19 no dia 6 de outubro.





Na última terça-feira (3), ela foi ao local buscar os pertences do pai e percebeu que estava faltando quatro dentes de ouro maciço da dentadura. “Conseguimos pegar a prótese só no dia 3, depois de várias tentativas. Toda vez tinham uma desculpa”, disse ao Campo Grande News.





A reportagem entrou em contato com o hospital, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. O caso vai ser investigado pela 5ª Delegacia de Polícia Civil.





Via Fatima News