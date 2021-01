Após participar do velório de amigo, homem morre em acidente de moto no dia de seu aniversário

Um homem identificado como Manoel Pereira Alves morreu após colidir sua motocicleta em um tronco de árvore, no início da noite do último domingo (03), dia em que estava completando 60 anos. O fato ocorreu na cidade de Cocal, região Norte do Piauí.





Segundo informações repassadas pela Polícia Militar da cidade, o homem estava trafegando em uma motocicleta marca/modelo Honda Titan 150cc, cor vermelha, por volta das 18h30, quando perdeu o controle e acabou colidindo em uma árvore na rodovia que liga o povoado Campestre ao município de Cocal.





A vítima retornava da localidade Tucuns, onde acontecia o velório de um amigo, inclusive, Manoel até chegou a auxiliar nos trabalhos de preparação da cova do falecido.





A Polícia chegou ao local cerca de 30 minutos após o acidente e constatou que a vítima tinha ido a óbito. Ainda de acordo com informações da polícia, ao verificarem a documentação da vítima, eles perceberam que era o dia de seu aniversário de 60 anos.





A Polícia Militar fez o isolamento do local e acionou o Instituto de Medicina Legal de Parnaíba para realizar a remoção do corpo.





