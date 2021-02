Secretário da Saúde recomenda suspensão de cirurgias eletivas na rede pública e privada do Ceará

O secretário da Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins, o Doutor Cabeto, recomendou a suspensão de cirurgias eletivas e serviços ambulatoriais na rede pública e privada do Ceará. A indicação consta em um ofício divulgado nesta terça-feira (16).





O documento é endereçado aos hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e unidades de saúde públicas e privadas do Estado, e pontua que as recomendações são motivadas pelo atual cenário epidemiológico do Ceará, diante da alta de casos de Covid-19 e de óbitos provocados pela infecção.





No âmbito da rede pública, o secretário recomenda a suspensão de cirurgias eletivas plásticas, bariátricas, tireoidectomias (retirada da glândula tireoide) não neoplásticas, entre outras que possuam caráter de eletividade bem definido e que tratem de lesões benignas.





Suspensão de serviços ambulatoriais “Recomendamos às clínicas, ambulatórios, hospitais e laboratórios, públicos e privados, a suspensão dos serviços de caráter ambulatorial que sejam direcionados ao atendimento de pacientes eletivos de baixo risco, bem como a restrição ao número de visitantes a pacientes internados”, descreve o gestor.





A recomendação de suspensão também vale para procedimentos odontológicos eletivos, e aqueles em pacientes com sintomas respiratórios. Dessa forma, os profissionais de serviços suspensos temporariamente deverão estar disponíveis para compor a “força de trabalho” de enfrentamento à Covid-19.





(Sobral em Revista)